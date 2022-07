Video 25.07.2022

Megadeth: Night Stalkers Chapter II

Mit Ice T gibt es nun das Chapter 2 von Megadeth als Video. Und einmal mehr zeigt sich die Mischung der beiden Musikstile als durchaus hörbare Abwechslung im Rock.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Megadeth #Single #Video







