Neuvorstellung 24.06.2022

Megadeth ist zurück

'We will be back' tönt die neueste Single und der Vorgeschmack auf das September-Album, das die lange Durststrecke nach mehr Dave Mustaine endlich beendet.





Megadeth hat kürzlich James Lomenzo als Bassisten bestätigt, doch die Scheibe spielte noch Interims-Bassist Stebe Digiorgio von Testament ein - Ellefson ging ja getrennte wege. Dave Mustaine hingegen ist omnipräsent wie immer, ein gutes Zeichen.



Und nicht nur musikalisch hat die Band sich wiederbelebt, auch anders kreativ sind sie am Werk. Ein Kurzfilm führt zum Album hin:





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Megadeth #Album #Single #Kurzfilm







Auch interessant!

Megadeth Live

Eine weitere Ladung Unterhaltung für den Lockdown. Diesmal ist es Megadeth 2016, die in schwarz und weiss...



Konzert: Megadeth in Wacken

Wieder ein Konzert in voller Länge im Internet. Diesmal liefert Megadeth das 2017er-Livekonzert in Wacken...



Megadeth - Whose Life, Is It Anyway?

Vom kommenden Album Thirteen (bzw Th1rt3en) hat Megadeth im Radio einen Song präsentiert. Und dieser ist ...



Megadeth - Public Enemy Number 1

Der neue Megadeth-Track wurde bereits auf die Bühne gebracht. Mit dem Song 'Public Enemy #1' geht es dahe...



Megadeth - Never Dead

Neverdead ist ein kommendes Konsolenspiel, das im Soundtrack auf Megadeth vertraut. Im Trailer zum Game k...



Slayer und Megadeth: Konzert in Wien 2011

Am 7.4. treten zwar nicht die Big 4 auf, aber zumindest zwei der Band geben ein Live-Konzert in Wien. Meg...



Megadeth Endgame

Dave Mustaine spielt nicht schon wieder mit dem musikalischen Ende von Megadeth, sondern eher mit der har...