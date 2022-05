Neuvorstellung 29.05.2022

Def Leppard mit neuem Album

Sie können es noch krachen lassen und bleiben sich dabei treu wie eh und je. Def Leppard legt ein neues Album auf und stellt sich auch in Video und live auf die Bühne.





'Fire it up' trägt wie kein anderer Song die Trademarks von Def Leppard vor sich her und liefert den Knaller, den man erwarten konnte - das Handwerk von Def Leppard altert schließlich nicht, möchte man meinen. Doch auch die dem Album beigestellten Promo-Bühnenauftritte untermalen diese Aussage:







Dass das Album dann auch aus dem Vollen schöpft und 15 Tracks mitliefert, ist ein guter Dienst an dem Kunden.



Def Leppard - Diamond Star Halos



Und zu diesem Schritt, nämlich Kunde zu werden, können wir raten. Def Leppard ist auch 2022 mit 'Diemond Star Halos' mehr als hörbar!

