Neuvorstellung 02.05.2022

Angst und Zeit

Rammstein legen neu auf und schaffen zeitlos Zeit. Das neue Album passt in die Reihe der Band, experimentiert aber auch ein wenig.





Rammstein: Zeit



Zeit als Single ist bereits bekannt und das Album gleichen Namens gefällt beim Durchlauf auch mangels extravaganter Spielereien aber um so mehr hochwertigem Handwerks sehr gut. Dazu gehört auch ein Werk wie Angst, das textlich und inhaltlich in üblicher Dichte über einem hinweg fährt und Klischees samt kraftvoller Ansagen in einer für Rammstein typischen Melange serviert.

#Rammstein #2022 #Album #Video #Single







