Video 02.05.2022

Die Ärzte - Dunkel

In Großbuchstaben dunkel, das ist bereits am Album positiv aufgefallen. Nun als Video und Single kommt auch noch der optische Eindruck dazu, der den Song nochmal besser ins schwarze Licht rückt.

