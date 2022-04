Video 07.04.2022

The Warning - Money

Eine junge Band aus Mexico, die trotz Alters schon viele Jahre Erfahrung auf der Bühne vorweisen kann, wurde von Dave Grohl als Support geholt. Rund um die Foo Fighters steigern sie mit einem neuen Song auch international die Bekanntheit.





Wer die Band schon länger verfolgt, wird stilistische Ähnlichkeiten zu 'Narcisista' erkennen, dem spanischen Song, der den damals noch Teenie-Mädels in Lateinamerika den Durchbruch brachte. Gute Vorzeichen!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Warning #Rock #Mexico







Auch interessant!

Nightwish - Yours is an empty hope (live)

Live in Mexiko und sehenswert wie immer: Der Track aus 2015 macht Spaß - und da gibt es noch viel mehr Ma...



Metallica - Nothing Else Matters (Live/Symphony)

Und wieder ist es an der Zeit, viele Stunden Material von Metallica höchstpersönlich gegen die Corona-Lan...



Neue Trailer

Wieder einmal möchten wir Euch die neuesten Trailer vorstellen. Viel Spaß!...