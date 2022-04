Neuvorstellung 01.04.2022



Scorpions mit neuem Album

Rock Believer heißt nicht nur der neue Song, der als Video verfügbar ist, sondern auch das Album.





Das Album ist in allen Plattformen verfügbar und als Deluxe-Version mit Bonus auf der zweiten Scheibe über eine Stunde lang. Es gibt also endlich wieder Nachschub von den Scorpions, und deren Arbeit war dabei wirklich dem Namen entsprechend.



Album: Rock Believer



Prädikat hörenswert, auch wenn das Cover eher an die Anfänge erinnert. Aber vielleicht ist es ja gerade das, was Scorpions so gut reifen läßt.

