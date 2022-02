Neuvorstellung 11.02.2022



Slash 4 - neues Album

Myles Kennedy und die Conspirators sind am ganzen Album dabei und machen gemeinsam mit Slash sehr viel Guns n'Roses-Sound.





The River is Rising kennt man ja bereits seit einigen Monaten, die Single hat bereits überzeugen können. Nun kommen 10 Songs als Album, die es genauso können. Dass Slash einen guten Teil des typischen Sounds von Guns n'Roses ausgemacht hat, ist ja bekannt. Zusammen mit seinen Kollegen am Album kommt das so deutlich wie nie zum Vorschein. Alle Trademarks sind da und Slash gut wie immer.



