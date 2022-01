Aktuell 21.01.2022

Michael Lee Aday gestorben: Meat Loaf wurde 74

Nicht nur Rocky Horror Picture und zahlreiche Filme, sondern vor allem seine Musik wird uns in Erinnerung bleiben. Meat Loaf starb mit 74 Jahren im Kreis seiner Familie.

Spätestens seit 'Bat Out of Hell' aus den 70ern war Meat Loaf immer dabei, wenn es um hochwertige Rockmusik ging. Zwischen großen Hits und noch größeren Abstürzen waren es aber auch die besonderen Momente, die in Erinnerung bleiben: Kinofilme als Schauspieler genauso wie natürlich die Rocky Horror Picture Show.



100 Mio. verkaufte Alben und 65 Filme stehen auf der Liste der Tätigkeiten von Meat Loaf, der Künstlername von Aday ist aus einem Scherz heraus zum Markenzeichen geworden. Höhepunkt seiner Karriere war 'I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)' von dem zweiten 'Bat Out of Hell' in den 90ern.







Der Bombast seiner Inszenierungen und Stimme, die vier Oktaven umfasste, wird jedenfalls lange nachhallen. Fans weltweit trauern um den einzigartigen Künstler.

