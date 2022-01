Video 13.01.2022

Helloween - Skyfall

Das Album, auf das man lange warten musste, beinhaltet auch eine lange Nummer, die alleine aufgrund der 12 Minuten Spielzeit auffällt. Aber auch inhaltlich kann Skyfall einiges.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

