04.12.2021

Epica alive

Wenn sich in Corona-Zeiten etwas auf der Bühne tut, dann ist das Seltenheit. 'Alive' ist dabei nicht ein Griff in die Zitatenkiste des Rock, sondern ein Statement.

Bei Epica stand 'Omiga Alive' am Programm und wurde soeben veröffentlicht. Und der live-Charakter kommt nicht zu kurz, nicht nur im Video zur Single 'Victims of Contingency':







Wieder ein wunderschönes Video zur optischen Begleitung. Frische neue Härte und merkbare Spielfreude sind hier zu merken und eine gereifte Band sowieso. Die spielt aktuell vieles an die Wand, was in diesem Bereich zu hören ist. Und das ist nicht nur in Corona-Zeiten willkommen, jetzt aber ganz besonders.

