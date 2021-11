Aktuell 19.11.2021

Emerging EP

Ein Trend, den der Algorithmus von Spotify prägt: Nicht die Single, die EP und das Album sind als Medium das Maß der Dinge, sondern die sich entwickelnde EP.

Erfolg auf Spotify ist heute wichtiger denn je. Und eine neue Modeerscheinung scheint dabei ein Garant für mehr Hörer sein. Früher war es die Single, die auf eine größere Veröffentlichung hin gearbeitet hat - sei es ein Mini-Album oder eine EP oder das große Werk in Langrille, als Album oder noch größer. Die Single mit einem Track oder vielleicht einer 'B-Side', einer Accoustic-Version oder vielleicht noch einem besonderen Edit, einer raren Ausgabe oder was auch immer die Lücke füllen durfte.



Und jetzt? Jetzt bringen Bands eine Single mit einem Track. Dann eine weitere Single mit einem Track sowie der Single von davor dazu. Und - ganz in der 'ich packe meinen Koffer' Art - dann die nächste Single, dazu die von davor und die von davor einfach dazu gepackt. Richtig geraten, es geht weiter so. Wer die letzte Single in seine Bibliothek packt, nimmt die Songs von davor mit. Und wer diese liebt, findet sie immer wieder auf nachfolgenden Paketen, wird diese als Wiederholungstäter noch mehr lieben.



Mehr Hörzeit und Klicks bedeutet aber auch Hinweise für den Computer, noch mehr davon zu spielen. Die Band gewinnt, der neue Song profitiert davon, die Masche funktioniert also. Und das ist wohl genau der Grund, warum so viele Künstler derzeit ihre vergangenen Singles immer wieder mitnehmen und jede kommende Veröffentlichung nicht mehr die Einzelsingle ist, sondern eine 'emerging EP', wie wir das hier intern genannt haben. Eine bessere Bezeichnung ist uns für diesen Trend nicht eingefallen.

