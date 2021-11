Video 12.11.2021

Aevum: Black Swan Theory

Nach dem letztjährigen Album gibt es jetzt wieder eine Single mit neuem Material von Aevum. Das neue Album 'Glitch' wirft damit Schatten voraus.

#Aevum #Single #Video







