Aktuell 07.11.2021

EMI Store Wien sperrt

Der EMI Music Store im ersten Bezirk ist groß und bietet mitten auf der Kärntner Straße seit 90 Jahren Tonträger für Fans an. Das hat nun ein Ende.

EMI selbst ist schon länger nicht aktiv, die Geschäfte wurden von Universal Music weiter betrieben. Platten, CDs etc. gibt es aber nur noch dieses Jahr, dann läßt Universal den Standort auf. Es sei nicht wirtschaftlich, bei zurückgehenden Umsätzen mit Tonträgern noch an solchen Flagship Stores festzuhalten. Trotz Vinyl-Fans scheint das Ende der Geschäfte vor Ort mit entsprechendem Angebot damit besiegelt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wien #Vinyl #EMI #Universal #Shop







Auch interessant!

Universal in TikTok

Die chinesische Video-App TikTok erhält künftig kompletten Zugang zum Katalog des Musiklabels Universal M...



Wieder mehr Vinyl

Die Schallplattenindustrie steht vor einer weltweiten Renaissance. Seit 2007 stieg der Verkauf von LPs in...



Punk und Vinyl

In Großbritannien feiert die alte Schallplatte eine Renaissance. Mit seit Jahresbeginn 550.000 verkauften...