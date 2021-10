Neuvorstellung 23.10.2021

Dream Theater online Release Party

Das Schlechte an Corona ist, dass wir uns nicht treffen können. Das Gute ist, dass selbst Alben virtuell veröffentlicht werden und wir weltweit bei der Releaseparty dabei sein können.

Dream Theater hat die neue Scheibe 'A View from the top of the World' gerade freigegeben und die Band hat sich im Internet dazu gezeigt. Die virtuelle Release-Party ist damit hier gratis anzusehen:







Mehr von Dream Theater sowie die aktuelle Veröffentlichung gibt es in den Streaming-Plattformen und hier:



Dreamtheater



Schön, dass wir durch das Streaming weiter zusammenwachsen und Grenzen verschwinden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Dream Theater #Album #Release #Party







