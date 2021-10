Neuvorstellung 12.10.2021



Epica kommen live

'Omega Live' wird im Dezember aufgelegt und flankiert das aktuelle Album mit schönen Bühnenmomenten. Vorgeschmack darauf gibt es schon jetzt.





Mit 'The Skeleton Key' zeigt sich Epica von der besten Seite und macht Lust auf die Langform der Live-Ausgabe vor Weihnachten.



Mehr: Epica live...



In die Reihe der gelungenen Live-Alben und -Veröffentlichungen der Band wird sich also ein weiteres Highlight einordnen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Epica #Live #Album







Auch interessant!

Omega Alive kommt im Dezember

Epica meldet dieses Jahr nicht nur Omega neu am Markt an, sondern auch Omega Alive. Und daraus gibt es mi...



Epica - Unchain Utopia Live

Auch in der Live-Fassung kann dieser Song (als offizielles Video hier zu sehen) bestens überzeugen....



Epica - Essence of silence (live)

Das offizielle Live-Video von der Tour öffnet einen Einblick in diese und die starke Performance, die Epi...



Epica: Gratis Livestream

Am 5.2.2010 wird ein Epica-Konzert live im Internet übertragen. Dazu ist nur eine Anmeldung online erford...