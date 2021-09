Video 22.09.2021

What Goes Up - Kissin Dynamite

Zwar dauert es noch bis in den Jänner des kommenden Jahres mit dem nächsten Album, einen Song liefern Kissin' Dynamite aber bereits jetzt. Samt sehenswertem Video.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

