Tipp 21.08.2021

Raritäten und Aktuelles

Rückblick, Vorschau, Rares und Highlights - die guten Seiten der Musik gehören gesammelt, gesichtet und sortiert. Hier etwa.

Was so durch Youtube und Co. auffällig wird, findet es nicht immer in die Sektion in diesem Magazin, wo wir Videos zeigen. Weil die Quelle unbekannt ist, das Stück nicht aktuell ist oder aus anderen Gründen. Zum Wegwerfen ist das dann aber auch zu schade, drum werden solche Fundstücke hier gepostet:



Heavy Musik-Blog



Und natürlich kann man da auch dazu posten, eigenes Verbreiten und mehr. Deswegen hier auch die Einladung zu diesem Social Network, wo es laufend Neues zu entdecken gibt! Es lohnt sich also, ein kostenloses Login zu holen und dort immer wieder einmal rein zu sehen.

