Video 01.09.2021



The Dark Side of the Moon - Jenny of Oldstones

Da ist eine spannende neue Combo! Hans Platz (Feuerschwanz) hat Morten Sorensen (Amaranthe), Jenny Diel (Feuerschwanz) und Melissa Bonny (Ad Infinitum) an der Seite.)

Zusammen nehmen sie sich Songs vor, die sie auf ihre ganz eigene Art covern. So wie bei diesem hier:





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Dark Side of the Moon #Feuerschwanz #Ad Infinitum #Amaranthe #Cover







