Neuvorstellung 16.08.2021

Feuerschwanz zieht in die letzte Schlacht

Mit einem Live-Album gibt sich die Spaßtruppe ein Best-of in der Art, in der die Band am Besten zur Geltung kommt: Auf der Bühne.





Die Langrille ist verfügbar und mit dem Vorgeschmack des Videos auch schon gut umschrieben. Beste Melodien, viel Spaß mit dem Publikum und dazu musikalische Gefälligkeiten treffen hier aufeinander.



Feuerschwanz: Die letzte Schlacht



Das Album ist bereits verfügbar, wo immer man auch Musik bekommt.

Unsere Bewertung: Sterne.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Feuerschwanz #live #Album #Konzert #Video







Auch interessant!

Feuerschwanz - Malleus Maleficarum

Unterhaltsames aus dem Mittelalter gibt es wieder einmal mit Hinweis auf das neue Album '11. Gebot' von F...



Online-Open-Air mit Feuerschwanz

Auf Open Air-Feeling verzichten wegen Corona? Nein, das muss nicht sein - hier ist das Online-Open-Air!...



Feuerschwanz - das elfte Gebot

Mit purem Ernst und feinen Klängen tritt Feuerschwanz in Erscheinung. Nicht. Brachial-Humor steht ihnen s...



Feuerschwanz - Schubsetanz

Schubsetanz ist Ritter-Sport, erklärt uns Feuerschwanz auf der neuen Single in eingängiger wie einleuchte...