Neuvorstellung 12.08.2021

Alternative rohe Varianten von Metallica

Im September werden zwei CDs aufgelegt, die Metallica im rohen Mix zeigen. Bekannte Songs von einer anderen Seite!

Ein Vorgeschmack ist dieses Stück von der Orchester-Adaption von Nothing Else Matters der 90er, bei denen Symphoniker, Gitarre und Stimme neu abgemixt werden und dem Werk einen gänzlich neuen Charakter geben. Wenig Bombast und viel Ruhe mit eingängigen Klängen, die viel Klarheit ausstrahlen, warten hier.







Auf die weiteren Teile des Pakets sind wir schon gespannt, Anfang September wissen wir mehr über das Remaster-Experiment!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Metallica #CD #Album







