Aktuell 15.07.2021

GnR in Lateinamerika

Die Reihe an 'Not in this lifetime'-Konzerten, die als Mitschnitt im Internet präsentiert werden, geht weiter. Guns n'Roses hilft uns damit weiterhin durch die Zeit ohne viele Konzerte.

