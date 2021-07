Video 27.06.2021

Shed my Skin - Within Temptation

Mit einer EP , darunter auch bekannte Songs, zeigt sich Within Temptation wieder auf den Downloadplattformen. Der neue Track 'Shed my Skin' gefällt gut.

