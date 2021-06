Aktuell 30.05.2021

Nightwish mit Jukka Koskinen

Jukka war bisher Bassist bei Wintersun, zu denen Nightwish schon bisher personelle Beziehungen hatte. Er ersetzt nun Marko Hietala auf der kommenden Tour.

Und das kann durchaus ein Vorbote für mehr sein, wenn man die Karriere von Floor Jansen ansieht, deren Einstieg ebenfalls für Konzerte erfolgte, bevor sie fix als Mitglied der Band aufgenommen wurde.







Nightwish hat den Namen für den neuen Bassisten genannt, als die virtuellen Konzerte zum 'evening with Nightwish' stattfanden. Eine reale Tour folgt noch, denn 'Human. :||: Nature' kommt nach Corona auch noch auf die echten Bühnen.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Nightwish #live #Konzert #Bass #Wintersun







