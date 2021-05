Termine 20.05.2021

Rammstein mit Terminen in Klagenfurt 2022

Neue Termine auf der Europatour führen Rammstein nicht nur in Prag in unsere Nähe, sondern auch nach Klagenfurt.





Die unten verlinkten Termine beinhalten damit nicht nur Ersatz für jene, die auch 2021 verschoben werden mussten - im Mai wären ja noch Klagenfurt-Tourdates gestanden. Es gibt auch einen neuen Termin am Wörthersee, zu dem es noch Tickets gibt. Und es sind nun zwei Tage (25. und 26.5.2022), die Kärnten im Zeichen von Rammstein stehen lassen.

