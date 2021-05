Video 30.04.2021

Bloodbound: March Into War

So 'true' und episch, diese Hymnen. Ein neues Lyrics-Video führt uns in den Mid-Tempo-Hit, der zum Beitrag eigener Vocals animiert wie Vorbilder längst vergangener Zeiten.

