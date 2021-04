Termine 21.04.2021

Guns n'Roses Konzert in Wien 2022

Das Stadion bebt jetzt schon. Nach den Verschiebungen aufgrund der Pandemie fegen Guns n'Roses jeglichen Rest des Virus im Sommer 2022 aus der Stadt.

Am 13. Juli 2022 kommen Guns n' Roses endlich nach Wien, das Konzert im Stadion wird ja bereits sehnlichst erwartet. Nachdem letzte Woche klar wurde, dass ein neuerlicher Anlauf für die Tour auch in Europa genommen wird, ist jetzt auch der Konzerttermin in Wien fix. 2022 können die Fans von GnR Wien auf die Liste nehmen!



Axl Rose, Slash und die Band zusammen wollten ja schon mehrere Anläufe für die Tour nehmen, doch die Konzerte wurden immer wieder Verschoben, weil die Corona-Einschränkungen solche Großereignisse nicht möglich gemacht hatten. Dankenswerter Weise haben Guns n'Roses uns die Zeit mit Konzertvideos verkürzt, damit den Appetit aber auch zusätzlich angeregt.



Tickets gibt es ab Freitag um 10, auch wenn der Konzerttermin noch bis 2022 warten läßt, ist das Reservieren aber praktisch Pflicht. Bis dahin ist Corona Geschichte und die Karten für das Konzert wohl rar. Insbesondere steht nämlich auch im Raum, dass ein neues Album ansteht, und sollten die Gerüchte sich nicht bis zum Konzert in Wien bewahrheitet haben, so darf man zumindest auch ein paar neue Songs auf der Setlist erwarten. Die Tour wird sicher zumindest zum Abtesten von Songs verwendet, GnR-Alben brauchen ja erfahrungsgemäß etwas länger...

