Tipp 15.04.2021

Guns n'Roses zum Lockdown: Brasilien

Not in this lifetime Brasilia: Eine halbe Stunde live-Spektakel von Guns n'Roses gibt es passend zur aktuellen Corona-Ruhe an vielen Orten frei in Youtube.

