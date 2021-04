Termine 07.04.2021

Guns n'Roses verschieben Tour auf 2022

Die Europa-Tour, die auch in unsere Nähe führt, kommt nicht mehr 2021. Guns n'Roses müssen aufgrund der Pandemie noch ein Jahr nach hinten schieben.

Die Band vermeldet, dass die Tickets gültig bleiben, als Trostpflaster bieten sie den Fans für die Wartezeit aber weitere Special Guests an und zusätzliche Termine werden auch geplant. Was da an Terminen nun verschoben werden muss, führt im Endeffekt zu mehr Guns n'Roses Konzerten 2022 und noch mehr Inhalt in den Paketen - man kann Corona auch von der guten Seite betrachten. Etwas anderes bleibt ohnehin nicht...

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Konzert #Guns n Roses #Europa #Corona #2022







Auch interessant!

Guns n Roses Selects

Eine gute Auswahl aus der Not in This Lifetime-Konzertreihe 2019 bieten die Mannen rund um Axl Rose gegen...



Guns n Roses - Not in this Lifetime

Und wieder ein Special rund um die Corona-Unterhaltung in 'Distance'. Diesmal ist Axl Rose und Co. dran....



Guns n'Roses Konzert 2017 in Wien!

Die Tour wird verlängert und ein Termin in Wien steht am Plan: Guns n'Roses kommen in bester Besetzung un...



Guns n'Roses: Konzert 2010 in Wien

Die Herren um Axl Rose kommen im September nach Wien und rocken die Stadthalle. Am 18.9.2010 werden Guns ...