Termine 10.03.2021

Konzerte und Festivals 2021 abgesagt

Auch dieses Jahr wird der Sommer dünner, wenn es um die Konzerthighlights geht. Deutsche und schweizer Veranstalter haben jetzt bereits viele Termine abgesagt.

So folgte jetzt Eventim mit der Absage großer Festifals: Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane Festival, Southsige, Greenfield und andere wurden für 2021 auch wieder gecancelt.



Bei den heimischen Festivals ist noch keine Entscheidung gefallen. An Nova Rock 2021 wird noch gearbeitet, bis die Situation klarer wird. Unter den gegebenen Vorzeichen ist eine Durchführung aber ebenfalls mehr als fraglich.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Konzerte #Festivals #Corona







Auch interessant!

Nova Rock 2021 auch abgesagt

Nachdem man bis zuletzt hoffte, Anfang Juni noch ein Festival abhalten zu können, zieht Nova Rock nun auc...



Foto Wien 2021 findet 2022 statt

Nun also doch kein Festival mehr im März, die Corona-Lage läßt die Veranstaltung nicht zu. Foto-Wien 2021...



Frequency Festival 2020 abgesagt

Nun ist auch das Frequency 2020 in St. Pölten abgesagt worden, nachdem die Regierung bis über den Sommer ...



Veranstaltungen bis Ende Juni abgesagt

Die Regierung hat im Rahmen der Maßnahmen rund um den Corona-Virus bekannt gegeben, dass zumindest bis in...



Donauinselfest 2020 im September

Das große Festival auf der Donauinsel in Wien muss heuer in den September verschoben werden. Auch hier is...