Video 04.03.2021

Bystander - Sumo Cyco

Ein phantastischen 'sing through' durch den Song lieferte die Sängerin beim Label für die Presse ab. Und die fertige Mischung in diesem Video gefällt zumindest genauso gut.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Video #Metal #Clip







Auch interessant!

Crimson Shadows - Heroes among us

Die Helden unter uns präsentiert Napalm Records mit einem neuen Video - und das sollte man sich zur woche...



Metal Champ Contest: Europas Chance

Planet Music Wien, Napalm Records und Rock the Nation laden zur Schlacht der Schlachten für Metalbands au...



Visions of Atlantis - Cast Away

Nach Edenbridge stürmen die zweiten Gothic-Alpenrepublik-Rocker über die Grenzen und in die Richtung, die...



xmas Metalfest

Auch in diesem Jahr: Das x-mas-Metalfest bringt harte Töne in die stille Nacht (oder zumindest unmittelba...