Corona ändert Metal-Welt

Ob es nur der Virus ist oder Covid als Katalysator für andere Probleme fungiert, sei dahin gestellt. Die Welt der Kultur ist im Umbruch und jene des Metal implodiert.

Diese Diagnose kann man durchaus stellen. Die Nightwish-Personalia haben wir ja schon gehört (Link unterhalb) und die vielen Bühnen der Welt erklären ihre bedrohliche Lage auch laufend und große Festival-Termine wird es nicht viele geben. Unter den Musikern gibt es aber eine Katastrophe nach der anderen in den Medien. Marilyn Manson samt Anschluldigungen lassen nur verwundert aufschauen, dass Iced Earth nach der 'Erstürmung' des Kapitols in den USA eher ungewiss in die Zukunft gehen müssen (und der Name wohl nur noch als Einmann-Projekt erhalten bleibt), läßt sich mit Verwunderung gar nicht mehr beschreiben.



Ein solches Ende dürfte auch Delain haben, nach Charlotte gehen auch die anderen Bandmitglieder eigene Wege. Der Name Delain ist also zumindest nicht mehr das, was man schon kennt. Und selbst Delain dürfte nur die Spitze eines Eisbergs sein, den Corona gerade vor sich her treibt. Da sind noch viele Schlagzeilen, die wir gar nicht hören wollen, nicht geschrieben.

