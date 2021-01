Video 14.01.2021

Bonfire - Love don't lie

Im Februar kommt das Album 'Roots' von Bonfire. Heute schon ist das Video zum ersten 2021er-Song der Band von diesem Album zu sehen.





Die Ballade beinhaltet nicht nur die neue typische fast-unplugged-Musik der Band am kommenden Album, sondern auch Lydia Panè als zweite Stimme.

