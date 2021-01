Aktuell 12.01.2021

Marko Hietala zieht sich zurück

Er geht aus Nightwish raus und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, wird also Privatier und läßt Nightwish alleine hinter sich.

Das fehlende Live-Auftreten und die noch dazu gegebenen Änderungen im Geschäft der (Live-)Musik durch Investments in die dortige Industrie haben Hietala zugesetzt. Auch Streaming-Dienste und ungerechte Tantiemen führt er als Grund für seine Entscheidung an. Er will sich neu erfinden und zumindest bis 2022 weitgehend untertauchen. Ob und wie er da wieder auftauchen will, hat er offen gelassen.



Nightwish wird es aushalten, wenn einer der bekannten Musiker der Band weg geht - die Band hat bereits den Abgang von Tarja Tutunen verkraftet und war bereits vor Hietala erfolgreich. Die Branche insgesamt sieht in dem Rückzug eines bekannten Vertreters aber ein Indiz für die immer ausbeuterische Industrie rund um Musik und Live-Musik, die Opfer fordert und echte Musik aus dem Markt drängt. Ein selbstbestimmter und starker Abgang legt hier die Finger in eine Wunde, die durch Corona noch größer wurde.



Die Nightwish-Tour wird ohne Hietala fortgesetzt. Über potentielle Nachfolger in der Band ist nichts bekannt geworden, die Band wird vorerst mit einem Bassisten für die Konzerte zusammenarbeiten und danach entscheiden. Vielleicht ergibt sich dabei wieder ein Glücksgriff wie bei Floor Jansen, die ebenfalls bei einem Ersatz-Einsatz auf Tour zur Band gefunden hat.

