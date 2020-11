Aktuell 29.10.2020

Heavy Hasselhoff

Sanfte Rockmusik von David Hasselhoff war gestern, heute geht es um harte Klänge. Aus Österreich.

Gemeinsam mit CueStack hat David Hasselhoff den Song 'Through The Night' aufgenommen, der im Dezember veröffentlicht wird. Und das soll richtiger Heavy Metal werden, wurde verkündigt. Wir sind gespannt, was Kitt dazu sagt. Oder Pamela Anderson.

#Rock #Vorschau #Österreich







