Live 07.10.2020

Metallica - Nothing Else Matters (Live/Symphony)

Und wieder ist es an der Zeit, viele Stunden Material von Metallica höchstpersönlich gegen die Corona-Langeweile aufzustellen.





Und zu dem im Titel genannten Titel gibt es noch ein paar Videos mehr:















Viel Spaß!

#Metallica #live #Konzert







