Termine 17.09.2020

Nightwish Konzert in Wien 2021 bestätigt

Verschoben und verschoben: Fans von Nightwish in Europa haben es durch die Pandemie mit dem Corona-Virus nicht leicht. Doch nun gibt es einen neuen Versuch.

Statt im Dezember listet der neue Tour-Trailer das Nightwish-Konzert in Wien im Mai 2021 auf. Das sollte neue Chancen auf die Durchführbarkeit bringen - und obwohl die alten Tickets ihre Gültigkeit in der Stadthalle behalten, sind neue Kontingente frei im Verkauf verfügbar.





