Aktuell 10.09.2020

Gamma Ray 2011 live: Skeletons & Majesties

Wieder eine große Ladung an Live-Material für die Zeit zuhause. Gamma Ray greift ca. zehn Jahre zurück und bietet Videos aus der Schweiz.































Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Video #Konzert #Live #Gamma Ray







Auch interessant!

Gamma Ray - Empathy

Da gibt es etwas Neues von Gamma Ray und das passende Video macht noch mehr Lust auf die Veröffentlichung...



Gamma Ray: To The Metal!

Kai Hansen schlägt wieder zu: 'To The Metal' ist ein Gamma Ray-Album, wie es im Buche steht. Und das verh...



Gamma Ray auf DVD top

Die CDs haben wir schon für gut befunden, nun haben wir uns auch noch die DVDs der 'Awesome Foursome' aus...



Awesome Foursome!

Gamma Ray legen rechtzeitig vor dem Christkind zwei nette Pakete auf, die die Band von der besten Seite z...



Gamma Ray: Positive Power

'Land of the Free Part II' nennt sich die neueste Scheibe der Band rund um Kai Hansen. Mit neuem Label ge...



Gamma Ray und Helloween

Auf der Europatour von Helloween wird Gamma Ray mit dabei sein. Das kündigte das Management von Gamma Ray...