Tipp 25.08.2020

The Offspring - Huck It DVD

Die Veröffentlichung war schon damals, vor knapp 20 Jahren, umstritten. Wilde Extremsport-Videos und Live-Schnitte und dazu eine ältere Musikauswahl - und die gibt es nun auf Youtube.

The Offspring hat Huck It nun frei zur Verfügung gestellt, und die Videos zeigen wir hier. Insbesondere die Live-Elemente der DVD können durchaus gefallen!























Schade, dass Sony Music einige der Videos von Youtube nehmen ließ, scheinbar war man sich da nicht ganz klar mit den Rechten. Um so mehr freut uns der verbliebene Rest.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Offspring #Video #DVD #Youtube







Auch interessant!

EMP feiert 25. Geburtstag mit Gewinnspielen!

Der Heavy Metal Online Shop EMP feiert seinen 25. Geburtstag mit einer Reihe von tollen Gewinnspielen. Ve...



25 Jahre EMP!

Zum 25. Jubiläum des Heavy Metal Online Shops EMP warten tolle Gewinnspiele auf alle Fans, darunter diver...



Nova Rock 2010

Zwischen 11. und 13. Juni finden sich wieder alle Rock-Fans auf den Pannonia Fields II im nördlichen Burg...



Green Day und U2 für Opfer

Gemeinsam spielen sie die Single 'The Saints Are Coming' ein - für die Opfer von Katrina in New Orleans u...



Mai im Rockpub

Das Rockpub in der Wiener Innenstadt hat wieder einige Highlights für den Mai vorbereitet. Hier finden Si...