Video 21.08.2020

Ad Infinitum: Fire and Ice

Etwas neues steht heute am Programm und Ad Infinitum ist nicht nur hörenswert, sondern auch im Video sehenswert.





Das Album Monarchy ist draussen und kann das Niveau dieses Clips durchaus halten, bekommt also eine Empfehlung von uns.

#Ad Infinitum #Clip #Video







