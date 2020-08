Termine 13.08.2020

Kiss: Live-Konzert in Wien 2021

Die End of the Road Tour führt Kiss 2021 nach Wien in die Wiener Stadthalle! Am 27.6.2021 gastiert Kiss wieder mit einem Konzert in Wien!

Kiss live in Wien! Am 27.6.2021 ist die End of the Road Tour auch für die Wiener Stadthalle angekündigt und klar ist: You wanted the best, you got the best.



Zwar nicht mehr in Originalbesetzung, aber Gene Simmons und Paul Stanley fahren die langjährigen Bandmitglieder Tommy Thayer und Eric Singer wieder für die Konzert-Tour auf, also ein bekanntes Quartett ist auch in Wien auf der Bühne. Tickets sind bereits erhältlich und sollten eher früh als spät auch geordert werden.

