Neuvorstellung 17.07.2020

Xordia: Konzert und Neolux

Mit einem Album zeigt sich Xordia in voller Länger und ebenso in der Reihe der Bands, die zu Corona ganze Konzerte ins Internet stellen. Und das hier live im Stream.

Das Konzert kann sich sehen und hören lassen, die volle Länge ist hier abrufbar:







Gleichzeitig gibt es das Album Neolux zu feiern, das Xordia gleich mit einem offiziellen Video begleitet:





#Xordia #Album #Konzert #Live







