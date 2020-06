Video 29.05.2020

Within Temptation - Entertain You

Nachdem die Single schon vor ein paar Wochen gehört wurde, darf nun auch das offizielle Video gesehen werden.

Nicht nur Sharon in Clownsmaske wartet da auf uns, sondern auch noch ein Entertain You-Box-Set von Within Temptation.







Within Temptation



Viel Spaß!

