Video 02.05.2020

Burden of Life - Geistesblitz

Progmetal mit 'The Makeshift Conqueror' mit einem schönen Video meldet sich von 'Burden of Life' zu Wort. Was sich bei dem neuen Album zeigt ist ein deutliches Zeichen aus der deutschen Szene!





Das Album der Band ist brandaktuell zu haben und eine Empfehlung wert. Als zweites Gustostückerl daraus verweisen wir auf die Ballade unterhalb.



Album: Burden of Life / Makeshift Conqueror





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Burden of Life #Progmetal #Video







