Tarja: Act I komplett im Internet

Die erste Live-Scheibe von Tarja war einer der besten Konzert-Mitschnitte der Künstlerin. Und nun ist das Konzert aus 2012 komplett im Internet.

Besser als Act 2, mit Mike Terrano in Argentinien und mit Bombenstimmung in bester Verfassung auf der Bühne: Act 1 ist perfekt und das auch gratis in Youtube ein Genuss!

















































































































